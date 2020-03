ROMA - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al Covid-19. Nella giornata di mercoledì 25 marzo Borrelli ha effettuato il tampone dopo aver accusato sintomi febbrili che gli avevano anche fatto saltare la conferenza stampa quotidiana per fare il punto sul Coronavirus. La Protezione Civile ha comunicato che il Capo Dipartimento in questi giorni continuerà a lavorare dalla propria abitazione per il persistere dello stato febbrile.