Coronavirus, 712 morti nelle ultime 24 ore. Risalgono i contagi

ROMA - Nuovi numeri della Protezione Civile sull'emergenza Coronavirus in Italia: i morti sono 712 (i 662 comunicati ufficialmente oggi più 50 del Piemonte, non contati nel bollettino) delle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è salito a 8.165. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa alla quale anche oggi non è presente Angelo Borrelli, a causa di uno stato febbrile. Sono 10.361 le persone guarite, 999 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.036. Sono complessivamente 62.013 i malati in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 80.539. Dopo quattro giorni di calo, risale quindi la curva dei contagi per Coronavirus in Italia: oggi sono 4.492 in più mentre ieri l'aumento era stato di 3.491, martedì di 3.612, lunedì di 3.780 e domenica di 3.957. Sono 3.612 i malati ricoverati in terapia intensiva, 123 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.263 sono in Lombardia. Dei 62.013 malati complessivi, 24.753 sono poi ricoverati con sintomi e 33.648 sono quelli in isolamento domiciliare.

I positivi di tutte le regioni

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono 22.189 in Lombardia, 8.850 in Emilia-Romagna, 6.140 in Veneto, 5.950 in Piemonte, 2.795 nelle Marche, 2.973 in Toscana, 2.027 in Liguria, 1.835 nel Lazio, 1.169 in Campania, 1.094 nella Provincia autonoma di Trento, 1.095 in Puglia, 954 in Friuli Venezia Giulia, 791 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.095 in Sicilia, 860 in Abruzzo, 770 in Umbria, 378 in Valle d’Aosta, 462 in Sardegna, 372 in Calabria, 133 in Basilicata e 81 in Molise.