Coronavirus, nave Zaandam trasferirà i passeggeri: a bordo 4 morti e 2 positivi

PANAMA - La nave da crociera olandese Zaandam, sulla quale sono morti quattro anziani passeggeri e che ha a bordo 1.800 persone delle quali almeno 138 presentano "sintomi influenzali" e due finora sono risultate positive al Coronavirus, ancorata al largo della costa pacifica di Panama, trasferirà una parte dei suoi passeggeri su una nave gemella, la Rotterdam: un'operazione inedita che avverrà in alto mare. Lo fa sapere la compagnia, la Holland America. La nave è partita il 7 marzo da Buenos Aires. Dopo che si è saputo che a bordo c'erano persone ammalate, alla Zaandam è stato negato l'attracco dal porto di San Antonio, in Cile, e da altri porti sudamericani e infine anche da Panama. La nave Rotterdam, partita da San Diego, in California, con a bordo personale medico, tamponi per il Coronavirus e viveri, ha raggiunto giovedì 26 marzo la Zaandam, secondo quanto comunicato da Holland America (gruppo Carnival). "Holland America Line conferma che quattro passeggeri anziani sono deceduti a bordo della Zaandam", fa sapere la compagnia. "Ieri (27 marzo) diversi pazienti che presentavano sintomi respiratori sono stati sottoposti al test per il Coronavirus e due sono risultati positivi", si legge ancora. A presentare sintomi, precisa infine la compagnia di crociere, sono 138 persone: 53 passeggeri e 85 membri dell'equipaggio.

Coronavirus, 138 positivi sulla nave Zandaam?