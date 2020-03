ROMA - Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A riferirlo è l’agenzia di stampa "Sir", che non riporta ulteriori dettagli sul colloquio andato in scena. Il Pontefice, venerdì 27 marzo, aveva celebrato un momento di preghiera in una deserta Piazza San Pietro. Scene suggestive trasmesse in mondo visione. Il Vaticano, dall’inizio della pandemia, ha predisposto la sospensione delle messe e delle celebrazioni pubbliche.