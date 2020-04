Coronavirus: la Spagna supera i 9000 morti, 100mila contagi

MADRID - La Spagna registra 864 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio supera così i 9000 decessi. Sono inoltre 102.136 le persone contagiate dal Covid-19, più 7.719 nell'ultima giornata. Per la prima volta la Catalogna registra più vittime in un solo giorno di Madrid: come sottolineato da El Mundo sono morti 262 pazienti con Covid-19, contro i decessi della capitale spagnola che sono stati 210. Nonostante i dati siano sempre preoccupanti, il segnale positivo è rappresentato dal fatto per il terzo giorno consecutivo sia stato registrato un calo di vittime.