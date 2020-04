Coronavirus, Boris Johnson ricoverato in ospedale

LONDRA (INGHILTERRA) - Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per esami, 10 giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Lo riferiscono da Downing Street. Il premier britannico non ha superato in questi giorni i sintomi, continuando a manifestare febbre e tosse. "Su consiglio del suo medico, il primo ministro è entrato stasera in ospedale per sottoporsi a esami - ha annunciato una portavoce di Downing Street -. Questa - ha assicurato - è una misura precauzionale poiché il primo ministro continua ad avere sintomi persistenti da Coronavirus 10 giorni dopo essere stato testato positivo". "Boris Johnson - ha aggiunto la portavoce - ringrazia il personale dell'Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico) per l'incredibile duro lavoro che sta svolgendo e sollecita la popolazione a continuare a seguire la raccomandazione del governo di stare in casa, proteggere l'Nhs e salvare vite umane".

