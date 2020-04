Coronavirus, 731 morti in un giorno a New York. Negli Stati Uniti 11 mila vittime

NEW YORK (STATI UNITI) - Situazione drammatica a New York: record di morti in un solo giorno (731) e ora i casi di contagio sono quasi 139 mila (138.836). Il governatore Andrew Cuomo ha reso pubblico il dato, le vittime sono salite a 5.498. Il sindaco Bill de Blasio, invece, ha lanciato l'allarme economico: almeno mezzo milione di newyorchesi è già senza lavoro o sta per perderlo. Le sue parole in conferenza stampa riguardo l'impatto sulla popolazione della Grande Mela. "Le proiezioni iniziali parlano di un impatto durissimo sull'occupazione e di un enorme disagio economico. L'unico paragone che può essere fatto è con la Grande Depressione". In totale, negli Stati Uniti, i deceduti per coronavirus sono 11.008, mentre i casi positivi al test sono 368.533.