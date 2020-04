Incredibile a New York: distrugge una Porsche da 800 mila euro e poi cerca di scappare!

NEW YORK (Stati Uniti) - In una New York semivuota a causa dell’emergenza Coronavirus, si schianta con la sua costosissima Porsche e tenta la fuga. E’ accaduto ieri mattina, intorno alle 7.30, a Manhattan: un uomo, alla guida di una Porsche Gemballa Mirage Gt del valore di circa 800mila euro, è andato a sbattere a tutta velocità contro alcune auto parcheggiate, tra la meraviglia dei pochi passanti. Poi, come se niente fosse, è ripartito velocemente con la parte anteriore della sua automobile semidistrutta prima di essere fermato dagli agenti della polizia di New York: l’uomo, identificato nel 33enne Benjamin Chen, noto appassionato di auto sportive, non ha opposto resistenza ed è stato arrestato con l’accusa di guida pericolosa sotto l’effetto di alcol e droga nonché danneggiamento di cinque automobili. Chen, tra i fondatori dell’evento motoristico americano ‘Gold Rush Rally’, non è la prima volta che incappa in incidenti stradali di questo genere.