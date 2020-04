"La mafia aspetta solo i soldi europei. Gli italiani devono essere controllati!”

Un attacco incredibile, furioso, inaccettabile. Il quotidiano tedesco “Die Welt” si scaglia contro l'Italia e lo fa criticando aspramente l'idea del premier italiano Giuseppe Conte di introdurre degli eurobond come strumento per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Secondo il quotidiano tedesco è giusto aiutarsi l'un l'altro ma senza evitare i controlli del caso, "mentre in Italia la mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”. Un'accusa senza mezzi termini rinforzata subito dopo da un'altra frecciata non da meno: “Gli italiani devono essere controllati” dalla Commissione europea e “devono dimostrare” di spendere gli aiuti esclusivamente per l'emergenza sanitaria. La paura dei tedeschi è quella di veder sfumare tanti miliardi di euro dalle tasche dei contribuenti per colpa di paesi come l'Italia e la Spagna.

Di Maio: "Affermazioni vergognose"

"Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato a Uno Mattina, in merito ad un articolo del quotidiano Die Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei.