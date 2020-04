Coronavirus, in Gran Bretagna 881 morti: sono quasi 8mila in totale

LONDRA (Regno Unito) - Il Regno Unito non sfonda la soglia psicologica di 1000 morti in più per Coronavirus in 24 ore, ma allinea oggi altri 881 decessi, poche decine in meno rispetto al record di ieri di 938. Lo confermano i dati del ministero della Sanità, ripresi dal premier supplente Dominic Raab nel briefing di Downing Street, con un totale di 7.978 morti registrati. I contagi censiti passano viceversa a 65.077, con una curva di crescita in calo a 4000 al giorno. Il picco dell'epidemia sull'isola è atteso non prima della settimana entrante.

