"Il Coronavirus si trasmette anche nell'aria": i risultati choc di una ricerca finlandese

ROMA - "In alcuni studi non si esclude che ci possa essere una trasmissione in via aerea, non solo tramite contatti con altre persone. L'infezione si trasmette tramite una carica infettante che entra in contatto con una persona e fa sì che il virus si riproduca". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Ricerca choc: il virus resta sospeso nell'aria e segue la corrente!

“Le particelle di virus possono restare nell’aria più a lungo di quanto pensavamo”. Parola degli scienziati dell’università di Aalto, in Finlandia. Dopo uno studio durato molti giorni, i ricercatori scandinavi hanno realizzato una simulazione che mostra come il Coronavirus possa attraversare anche due scaffali di un supermercato restando attivo nell’aria per più di due minuti. Le goccioline sparse nell’aria da uno starnuto di una persona infetta sarebbero in grado di restare sospesi e seguire la corrente d’aria senza finire sui prodotti esposti negli scaffali.