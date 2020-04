Facebook consentirà ai suoi dipendenti di lavorare da casa per tutta l'estate: tutti saranno costretti a casa almeno fino alla fine di maggio ma chi vorrà potrà continuare a lavorare da remoto anche successivamente. La società di Mark Zuckerberg non intende inoltre organizzare eventi con più di 50 persone fino al 2021. Lo annuncia Zuckerberg in un post su Facebook.

