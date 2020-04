"Volete viaggiare? Potrebbe servire il certificato di immunità"

LONDRA (Regno Unito) - "Quando la scienza arriverà a comprendere che le persone diventano immuni dopo aver avuto una malattia, allora si potrà introdurre qualcosa come un certificato di immunità o forse un braccialetto che dice 'io ho avuto il Coronavirus e sono immune, non posso trasmetterlo ed è altamente improbabile che lo riprenda'". È quanto afferma il segretario alla Salute del governo britannico Matt Hancock, col Sun che, riprendendo le sue parole, ipotizza come, quando le restrizioni verranno meno, possa diventare obbligatorio presentare in aeroporto una certificazione "Covid free" per poter viaggiare. Il tabloid inglese, tuttavia, solleva alcuni timori circa le reali garanzie fornite dai tamponi sin qui effettuati, soprattutto in presenza di alcuni "falsi negativi", recentemente denunciati da Claire Standley, assistente professore presso il Centro per la scienza e la sicurezza della salute della Georgetown University, ai microfoni di France24. Un'altra misura per i viaggiatori, già messa in pratica da Emirates, è quella di un esame del sangue obbligatorio prima del volo.

