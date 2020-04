Coronavirus, i dati in Italia: 575 morti e 355 positivi più di ieri

ROMA - Nuovo report della Protezione Civile sull'emergenza Coronavirus in Italia: i morti di oggi sono 575. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa da Angelo Borrelli: "Il totale dei positivi è di 106.962 con un incremento di 355 pazienti rispetto a ieri. Oggi registriamo 575 nuovi deceduti, dall’inizio dell’epidemia sono 22.745. Sono 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 2.563 in più di ieri, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.812, 124 in meno di ieri”.

De Luca: "Pronto a chiudere i confini della Campania"

Record di tamponi

Sono 65.705 i tamponi per ricerca del Coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto dall'inizio dell'epidemia. Il totale dei tamponi è di 1.244.108.

Borrelli: “La curva rallenta”

"I dati di questi giorni ci indicano che si è alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere, è un dato che si è consolidato. È stato fatto un grande lavoro negli ospedali, la curva dei contagi ha rallentato”.

Conferenza stampa solo lunedì e giovedì

La tradizionale conferenza stampa delle 18 della Protezione Civile dalla prossima settimana si svolgerà solamente al lunedì e al giovedì con lo stesso orario. Negli altri giorni i dati saranno forniti tramite i social e il sito internet. Ci saranno inoltre due conferenze stampa del Commissario all'emergenza Domenico Arcuri, il martedì e il sabato alle 12 mentre il venerdì alle 12 resta confermata la conferenza stampa dell'Iss.

Borrelli: “In campo quasi 20 mila volontari”

"In campo ci sono 19.913 volontari della Protezione Civile che si aggiungono al personale delle strutture operative, di quello sanitario e delle regioni. Le tende di pre-triage sono 878, 151 le tende negli istituti penitenziari”.