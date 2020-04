Safin convinto: "Impianteranno microchip. Bill Gates sapeva"

Marat Safin, ex numero uno del tennis mondiale, in una diretta Instagram con il quotidiano sportivo Sports.ru, ha illustrato la sua teoria sulla nascita e sulla diffusione del Coronavirus: "E' tutto preparato per impiantare microchip nelle persone. Nel 2015, Bill Gates ha dichiarato che ci sarebbe stata una pandemia. Non credo che sia un indovino. Lo sapevano e tutti si stavano preparando. Al World Economic Forum di Davos sono state effettuate simulazioni due settimane prima che il virus fosse conosciuto nel mondo". La sua teoria della cospirazione prosegue: "Le persone stanno andando nel panico e credono a quello che dice la televisione. Verranno vaccinate con nanochip".

Poteri ombra