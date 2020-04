Coronavirus, polemiche in Olanda: "Ex gelateria ora vende mascherine"

Da gelateria a negozio di mascherine. E' successo ad Amsterdam, nel Jordaan District, uno dei quartieri più caratteristici della città. Il proprietario, un commerciante di nome Hank, ha convertito la sua attività sfruttando l'emergenza Coronavirus, una decisione che sta scatenando grandi polemiche in Olanda. Il negozio offre mascherine a 9 euro l'una.

Il prorietario ha dichiarato in un'intervista di essere riuscito, grazie ad un amico, a farsi spedire le mascherine dalla Cina e si difende così: "L'ho fatto per essere in grado di pagare l'affitto di 4 mila euro al mese". Coronavirus, ad Amsterdam il negozio che vende solo mascherine

"Non è vietato"

Nonostante il clamore, un portavoce del governo olandese ha dichiarato: "Non ci sono restrizioni che riguardano negozi che vendono mascherine. Comunque gli ispettori posso controllare se tutte le certificazioni siano in ordine".