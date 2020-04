Coronavirus, dai sedili invertiti alle cabine isolate: ecco come si potrebbe tornare a volare

ROMA - L'Italia, dopo quasi due mesi di quarantena, si avvicina a grandi passi verso la fase due. Con l'allentamento delle restrizioni, le compagnie aeree potrebbero tornare a volare, ma non senza importanti novità per quanto riguarda l'interno del velivolo. L'azienda italiana Aviointeriors ha presentato due proposte per tornare a volare nella massima sicurezza: cabine isolanti e sedili invertiti.

Isolare le poltrone una dall'altra

Al fine di ridurre il rischio contagio, Aviointeriors ha pensato a "Glassafe", un kit da installare direttamente sulle poltrone per isolarle da quelle accanto, rimovibile al bisogno. Attraverso una barriera divisoria completamente trasparente si riuscirebbe dunque a isolare ogni poltrona riducendo dunque il rischio di contagio e minimizzando contatti o interazioni per via aerea.

Sedili invertiti

L'altra novità riguarderebbe proprio le poltrone, prevedendo dunque una riorganizzazione degli spazi. Denominata “Janus”, come il dio dell’antica Roma Giano bifronte, questa nuova soluzione prevede che la poltrona centrale della fila sia ruotata all’indietro. Mentre dunque i passeggeri seduti nei sedili esterni, lato corridoio e lato parete, continuano a essere posizionati nella direzione di volo, quello seduto al centro è rivolto in senso inverso. Tutti i posti restano circondati su tre lati da una schermatura protettiva. Come spiega Aviointeriors, dunque, in questo modo “si consente di separare tutti e tre i passeggeri con una schermatura che li isola uno dall’altro costituendo una barriera protettiva per tutti. Ogni passeggero ha il suo spazio isolato dagli altri, anche dalle persone che transitano per il corridoio”.