"Positiva al Coronavirus dopo due mesi, sono preoccupata": lo strano caso della giovane modella a Bologna

Sta diventando un caso la modella di Bologna di 23 anni, positiva al Coronavirus ormai da due mesi. Si chiamo Bianca Dobroiu, ed è la paziente 1 del capoluogo emiliano. E’ arrivata ormai al sesto tampone positivo, e il risultato è sempre lo stesso: positiva. Anche se dal’11 marzo non ha più sintomi, si sente bene. La ragazza è stata definita un caso “quasi unico” in Italia dai medici dell’ospedale Sant’Orsola. Bianca era stata ricoverata in ospedale il 28 marzo con febbre molto alta, sopra i 40 gradi. Dopo le prime cure con Tachipirina e antibiotici però è subito migliorata, e il 6 marzo è stata dimessa.

"Il vaccino pronto a settembre"

Coronavirus, verso la Fase 2: ecco come riaprirà la metro a Roma

“Sono preoccupata”

Dal lunghissimo isolamento domiciliare che sta vivendo, ha raccontato la sua storia utilizzando Instagram: “Da questo virus ho detto anche io che si può guarire, perché io dopo circa 10 giorni stavo bene, non avevo più sintomi. Dalla febbre a 41 gradi, all’11 marzo non avevo più sintomi. Questo è un virus nuovo e non ne sappiamo molto. Io sono positiva da 60 giorni ormai, quindi la situazione sta diventando preoccupante. Io è come se non avessi nulla, ho fatto anche dei controlli un paio di settimane fa e mi hanno detto che sto bene, sono perfettamente sana".