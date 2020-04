Coronavirus, TikTok dona 5 milioni di euro all'Italia

ROMA - TikTok ha annunciato oggi che donerà complessivamente 5 milioni di euro per la lotta contro l'emergenza Covid-19 in Italia. Il Fondo di Solidarietà TikTok per il personale sanitario (TikTok Health Heroes Relief Fund) prevede una donazione di 2,5 milioni di euro destinata alla Protezione Civile Italiana, che verranno usati - d'intesa con il Commissario Straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri - per l'acquisto di dispositivi e apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l'emergenza.Altri 2,5 milioni di euro andranno alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) e il Comitato centrale gestirà la distribuzione dei fondi in base alle domande che stanno già pervenendo dagli infermieri. L'obiettivo è quello di supportare, sia nella fase della malattia che del recupero, fisico e psicologico, in particolar modo tutti gli infermieri che per primi hanno aiutato le persone colpite dal virus e ora sono bisognosi anch'essi di cure mediche. Questo annuncio fa parte dei programmi di sostegno alla lotta contro la pandemia che TikTok ha annunciato lo scorso 9 aprile con una donazione globale di 250 milioni di dollari e la creazione di un Fondo di Solidarietà TikTok per il personale medico e infermieristico (Health Heroes Relief Fund).

