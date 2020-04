"Kim Jong-un è morto, si aspetta solo l'annuncio"

ROMA - E' mistero sullo stato di salute di Kim Jong-un indicato come sottoposto a intervento cardiocircolatorio di urgenza, tra rumor che si trovi in gravi condizioni. Il caso si infittisce ulteriormente con la testimonianza di Francesco Sisci, sinologo con cattedra universitaria a Pechino. "Che io sappia è già morto. Non si sa quando sarà l'annuncio, potrebbero volerci anche mesi" ha dichiarato Sisci parlando all'Adnkronos citando buone fonti tra i ranghi cinesi. L'assenza del leader nordcoreano al 118esimo compleanno del defunto Kim Il-sung (fondatore del regime e nonno dell'attuale dittatore) ha fatto insospettire tutti. Ora, le dichiarazioni di Sisci infittiscono il mistero sulle condizioni di salute di Kim Jong-un.

Cina non commenta notizie su Kim Jong-un