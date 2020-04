Coronavirus, bastano due metri di distanza per evitare il contagio? Ecco la risposta

LONDRA (Regno Unito) - Robert Dingwall del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) e consigliere del governo britannico, mette in discussione le linee-guida contro il Coronavirus, provando a dare risposte attraverso metodi scientifici, i quali supporterebbero la distanza di un metro, ma non di due, definita "una regola evocata dal nulla". Queste le parole del professore di sociologia alla Nottingham Trent University a Radio 4's Today: "Non possiamo parlare di misure di allontanamento sociale senza causare gravi danni alla società, all'economia e alla salute fisica e mentale della popolazione. Penso che sarà molto più difficile ottenere la conformità con alcune delle misure che in realtà non hanno una base di prove. Voglio dire, la regola dei due metri è stata evocata dal nulla. C'è una certa quantità di prove scientifiche sulla distanza di un metro che emerge da studi interni in contesti clinici e sperimentali. Non c'è mai stata invece una base scientifica sui due metri, è una specie di regola empirica. Ma non è che ci sia un intero tipo di rigorosa letteratura scientifica su cui è fondata".

