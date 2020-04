Coronavirus, 680 positivi in meno. Calano i malati in rianimazione, oltre 2.600 guariti

ROMA - Sono salite a 26.384 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 415 in un giorno. Ieri l'aumento era stato di 420. Continua, per il sesto giorno consecutivo il calo dei malati: sono 105.847 gli attualmente positivi, 680 in meno rispetto a ieri. Dei 105.847 malati complessivi, 21.533 sono ricoverati con sintomi, 535 in meno rispetto a ieri, e 82.212 sono quelli in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza di 74 pazienti. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2.102, 71 in meno rispetto a ieri. Di questi, 724 sono in Lombardia, 32 in meno rispetto a ieri. Sono 63.120 i guariti dal Covid-19 in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.622. L'aumento ieri era stato di 2.992. Il numero dei contagiati totali - compresi morti e guariti - è di 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357. L'aumento ieri era stato di 3.021. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile.

Coronavirus, morti e malati regione per regione

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 34.473 i malati in Lombardia (105 in più rispetto a ieri), 12.347 in Emilia-Romagna (-162), 15.502 in Piemonte (+111), 9.432 in Veneto (-247), 6.146 in Toscana (+13), 3.433 in Liguria (-4), 3.272 nelle Marche (-1), 4.561 nel Lazio (+69), 2.935 in Campania (-8), 1.744 nella Provincia di Trento (-83), 2.919 in Puglia (-14), 1.084 in Friuli Venezia Giulia (-236), 2.272 in Sicilia (-48), 2.061 in Abruzzo (-18), 1.035 nella provincia di Bolzano (-58), 297 in Umbria (-25), 794 in Sardegna (-10), 811 in Calabria (-10), 313 in Valle d'Aosta (-41), 218 in Basilicata (-11), 198 in Molise (-2). Quanto alle vittime, se ne registrano 13.269 in Lombardia (+163), 3.347 in Emilia-Romagna (+44), 2.767 in Piemonte (+68), 1.288 in Veneto (+44), 760 in Toscana (+18), 1.093 in Liguria (+17), 874 nelle Marche (+9), 387 nel Lazio (+3), 341 in Campania (+5), 400 nella provincia di Trento (+11), 391 in Puglia (+8), 263 in Friuli Venezia Giulia (+5), 224 in Sicilia (+6), 293 in Abruzzo (+7), 265 nella provincia di Bolzano (+2), 63 in Umbria (+1), 103 in Sardegna (+1), 80 in Calabria (+0), 130 in Valle d'Aosta (+1), 25 in Basilicata (+1), 21 in Molise (+1). Ad oggi sono stati effettuati 1.707.743 tamponi che hanno riguardato complessivamente 1.186.526 persone. L'incremento del numero dei tamponi rispetto a ieri è di 65.387. Degli oltre un milione e 700mila tamponi, oltre 790mila sono stati eseguiti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.