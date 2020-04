"Kim Jong-un ferito in un test missilistico"

Sono giorni che si rincorrono voci sulla possibile morte di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Dopo qualche giorno di silenzio e alcune foto misteriose apparse sui social, sono arrivate le smentite.

La ricostruzione

Fatto sta però che Kim Jong-un non appare in pubblico da almeno due settimane. La spiegazione è convinto di averla un ex funzionario della Corea del Nord, che ha disertato. Ad un giornale sudcoreano ha fatto questa ricostruzione.

Il 14 aprile la Corea del Nord ha lanciato alcuni missili, partiti da una località vicina a dove le immagini satellitari hanno ripreso il treno privato del dittatore. Questi test, prosegue Lee Jeong Ho, non si sarebbero potuti tenere senza la luce verde di Kim, il che significa che prima del lancio stava bene. Dopodiché non si è presentato alla celebrazione del nonno, un appuntamento pubblico di grande rilevanza per il regime.

Inoltre non ci sono riprese del lancio dei missili e del dispiegamento delle forze aeree. Quindi per lui è altamente probabile che qualcosa sia andato storto, al punto tale da ferire lo stesso Kim: un incidente inaspettato che abbia causato detriti o incendi.

Ovviamente l'ex funzionario non ha nessuna prova materiale che sia andata effettivamente così.