Inventato uno strumento per trovare il Coronavirus sulle superfici

SIVIGLIA (Spagna) - Rilevare il coronavirus sulle superfici e senza contatto. Questo è l'obiettivo che si sono posti degli scienziati spagnoli, che stanno lavorando per progettare un prototipo portatile in grado di identificare rapidamente la presenza di Covid-19 su diversi materiali. Il loro studio si concentrerà sulla raccolta di immagini campione, sia in aree contaminate dal virus che in aree pulite, in modo tale che l'Intelligenza Artificiale possa trarre conclusioni automatiche. Il progetto è stato finanziato con un investimento da mezzo milione di euro dall'Istituto di salute Carlos III.

Spagna, dispositivo per individuare il virus

Il piano di ricerca è guidato dal professor Emilio Gómez González, direttore del gruppo di fisica interdisciplinare del Dipartimento di fisica applicata III dell'ETS di ingegneria dell'Università di Siviglia, nonché sostenuto dall'ospedale Virgen del Rocío e dalle squadre TEDAX e NRBQ della polizia nazionale: "Questa è una grande sfida, non solo scientifica, ma anche tecnologica, a causa delle dimensioni minuscole del virus e delle limitate informazioni disponibili", afferma María del Pilar Allué, capo progetto. Il virus ha una dimensione di circa 120 nanometri (un nanometro è un milionesimo di millimetro) e si sa molto poco su come interagisca con la luce o su come si depositi sulle superfici: "Contribuirà in modo significativo - aggiunge Allué - a contenere la pandemia e prevenire nuove infezioni, poiché il suo scopo è quello di rilevare con precisione le superfici contaminate attraverso un'analisi rapida e senza contatto".