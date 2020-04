Da Brusaferro a Burioni, ecco la Top 10 degli scienziati più presenti in tv e sui media

Silvio Brusaferro, Walter Ricciardi, Franco Locatelli. Nominavi questi nomi tre mesi fa e il 90% della popolazione neanche sapeva chi fossero. Oggi sono le nuove star televisive. Richiesti, corteggiati, citati, chiamati in causa dai media, dai social, da tutti. Da un lato questa è un’ottima notizia perché finalmente la scienza torna al centro della scena dopo l’era (che sembra preistorica) dei no-vax. I medici esperti di epidemie, i grandi protagonisti (anche mediatici) dell’emergenza globale che stiamo vivendo fanno presenza fissa in tv, sul web e spiegano a tutti come muoversi e cosa fare ai tempi del Covid-19.

C’è uno studio molto curioso pubblicato dall’Osservatorio Mediamonitor di Cedat 85 che ha analizzato nel dettaglio le apparizione mediatiche dei personaggi in questione dal 21 febbraio al 20 aprile e ne ha stilato una classifica di presenze. La Top 10 degli scienziati presenzialisti la potete cliccando qui.