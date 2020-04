“Mangiate più patatine fritte!”: il Coronavirus crea anche questo

Belgi, mangiate di più le vostre amate patatine fritte a casa: questo l'appello lanciato ai suoi concittadini - avvezzi a consumare le amate 'frites', magari con la maionese - del sindacato dei coltivatori di patate, che lamenta che il lockdown e la chiusura di ristoranti, bar e mercati e fiere rischia di far marcire 750.000 tonnellate di tuberi stoccati nei magazzini. "Mangiamoci tutti le patatine fritte fatte in casa almeno due volte la settimana invece di una sola", è il testuale invito del presidente di Belgapom, Romain Cools, citato dalla Bbc.

Il Coronavirus danneggia l’export di patate

Il Coronavirus non danneggia solo il mercato interno, ma anche l'export di patate, incluse quelle surgelate, che ammonta a un milione e mezzo di tonnellate l'anno verso oltre un centinaio di Paesi. Non tutto andrà perduto, però: Belgapom ha annunciato che ogni settimana consegnerà 25 tonnellate di patate alle banche del cibo nelle Fiandre: "Così almeno una parte delle giacenze sarà utilizzato ed eviteremo di vedere dell'ottimo cibo, per il quale i nostri agricoltori hanno lavorato sodo, andare sprecato", ha detto la ministra dell'agricoltura fiamminga, Hilde Crevits, al Brussels Times.