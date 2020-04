Galli contro la riapertura delle chiese: "Messe pericolose quanto una partita di calcio"

ROMA - "La messa, seppur distanziata, crea momenti di concentrazione di persone che non possono essere paragonati per la qualità dell' esigenza a una partita di calcio o un concerto. Ma come qualità del pericolo sì. Sono uguali" sono le parole di Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell' ospedale Sacco di Milano, al Messaggero. Galli boccia la possibile riapertura delle chiese per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus in Italia.

Coronavirus, le parole di Galli

Galli ha poi aggiunto: "È una questione di grande delicatezza. Come gli ammalati possono partecipare alle messe in tv se si trovano in ospedale, altrettanto dovrebbe accadere adesso in questa prima fase 2. Se l' adempimento del sacramento è considerato assolto per chi sta in un letto di ospedale in quanto è impedito ad andare in chiesa, allo stesso modo dovrebbe capitare adesso visto che c' è il forte rischio che si ammali".