Coronavirus e malattia di Kawasaki nei bambini, scoperto legame

ROMA - Scoperto un legame tra il virus SarsCov2 e la Malattia di Kawasaki, una patologia che colpisce i bambini e la cui complicanza più temibile è l'infiammazione delle arterie del cuore. A fare luce su questo collegamento, i medici del dipartimento Pediatria dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che in un mese hanno registrato un numero di casi pari a quelli degli ultimi 3 anni. Per la casistica degli ultimi 2 mesi, affermano, il responsabile è il nuovo Coronavirus. Inoltre si è visto che questi pazienti hanno delle forme più severe delle malattia, che coinvolgono l'apparato cardiocircolatorio e talora necessitano di cure intensive. L'allarme è già stato lanciato all'interno della comunità scientifica e fra i pediatri di famiglia. Ora lo studio è in fase di sottomissione a un'autorevole rivista internazionale. Gli esperti precisano che solo una piccola minoranza di bambini infettati da SarsCov2 sviluppa la Malattia di Kawasaki, meno dell'1%. Nonostante ciò, avvertono, "in previsione dell'imminente apertura alla Fase 2, è importante tenere presente tutte le conseguenze che questo virus insidioso può causare, sia nella fascia di età adulta che in quella pediatrica".

