Una ricerca cinese: "Il Coronavirus non sparirà come la Sars"

ROMA - Mentre si spera che l’arrivo del caldo e dell’estate possa portare ad una drastica riduzione dei contagi da Coronavirus, uno studio cinese mette in guardia per il prossimo inverno, ovvero un ritorno massiccio come virus stagionale, al pari dell'influenza. Il team di scienziati di Pechino ha affermato che il virus probabilmente non scomparirà come ha fatto la SARS in passato perché riesce a crescere senza essere notato a causa della sua trasmissione attraverso gli asintomatici. Al contrario dei suoi ‘cugini’, infatti, il Covid-19 si può diffondere liberamente attraverso persone che non hanno ancora avvertito sintomi come febbre e tosse, rendendo difficile seguirne la sua espansione e successivamente il suo contenimento.

"Coronavirus via in estate? Per ucciderlo servirebbero 56 gradi"

Jin Qi, direttore dell'Istituto di biologia patogena presso l'Accademia cinese delle scienze mediche, ha dichiarato: "È molto probabile che questa epidemia coesisterà con gli umani per molto tempo. Sarà un contagio stagionale, come l’influenza“. Secondo il sito della rivista Bloomberg, inoltre, i ricercatori cinesi hanno anche rivelato di non aver visto prove concrete di un possibile rallentamento durante l'estate. Wang Guiqiang, capo del dipartimento di malattie infettive dell'Università di Pechino, ha dichiarato: “E’ vero, il virus è sensibile al calore, ma solo ad una temperatura di 56 gradi Celsius per 30 minuti. In estate non si raggiungono di certo quelle temperature. Purtroppo a livello globale, anche durante l'estate, la probabilità che i casi scendano significativamente è scarsa”. Su questo punto, però, non tutti i medici concordano. E questo permette ancora di alimentare speranze circa un rallentamento dei contagi da Coronavirus durante le stagioni calde.