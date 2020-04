Coronavirus, Nature Medicine: "Tutti i guariti sviluppano anticorpi"

ROMA – Tutte le persone che guariscono dal Coronavirus sviluppano gli anticorpi: la buona notizia emerge da una ricerca cinese della Chongqing Medical University, pubblicata su Nature Medicine, una delle più accreditate riviste mediche di ‘peer review’ al mondo. Lo studio, riportato sui social anche dal virologo Roberto Burioni, ha verificato che a 19 giorni dai sintomi il 100 per cento dei 285 pazienti esaminati avevano sviluppato le IgG contro Sars-CoV-2. Con livelli diversi, ai quali peraltro non corrispondevano particolari caratteristiche cliniche dei malati. La produzione di IgG, in un sistema immunitario normale, è sufficiente a prevenire una nuova infezione e ha quindi effetti protettivi più lunghi nel tempo. Ciò significa inoltre che il test sierologico può essere utile per individuare i pazienti sospetti, risultati negativi al tampone, e identificare quelli asintomatici. “Non possiamo sapere quanto dura questa risposta (degli anticorpi, n.d.r.), ma i precedenti con virus simili suggeriscono che dovrebbe durare almeno 12-24 mesi”, spiega lo specialista Guido Silvestri, che è a capo del laboratorio avanzato della Emory University di Atlanta.

[[smiling:122073]]