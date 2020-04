Il virus rallenta, ecco il dato che lo dimostra

ROMA - Dopo le speranze per un vaccino entro gennaio, la conferma di un certo grado di immunità per chi è stato infettato da Covid-19, il record dei guariti in Italia e le conferme sull'efficacia del Remdesivir, arriva un'altra buona notizia. "Il sistema sta facendo più tamponi, testare le persone è cruciale per contenere l'epidemia. Il rapporto tra positivi e tamponi fatti è sceso sotto il 3 per cento, che è considerata una soglia cruciale; ciò significa che i tamponi sono sufficienti e il numero dei positivi è contenuto. Poi bisogna isolarli, mettere in quarantena i contatti. Ma la diffusione del virus è stata rallentata, la pressione sul sistema sanitario è ridotta e noi siamo più consapevoli e pronti alla sfida che ci attende nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Così Luca Richeldi del Cts.