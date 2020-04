Gaffe per la moglie di Beckham, licenza i dipendenti e poi chiede aiuti di Stato: "Sono devastata"

ROMA - L'emergenza Coronavirus ha portato inevitabilmente anche a una crisi economica. Una crisi che ha investito anche la moglie dell'ex calciatore David Beckham. Victoria, infatti, secondo quanto riferito dai media britannici, avrebbe chiesto fondi governativi per attutire i danni economici della sua azienda di moda. A far discutere e ad attirare le critiche sui social, però, è stata la scelta di ridurre dell'80% lo stipendio del suo staff, licenziare 30 persone e metterne altre 25 in cassa integrazione.

Nessuna replica ufficiale

Una fonte vicina alla famiglia giustificherebbe così la decisione dell'ex Spice Girl: "Molte altre aziende stanno facendo la stessa cosa". Una risposta ufficiale non è ancora arrivata, ma il suo legale, in una nota inviata al Mirror, ha spiegato: "Stiamo lavorando al meglio per poter garantire che il team di Victoria, anche in tempo di crisi, possa lavorare con serenità". La stessa Victoria si dice "devastata" da quello che è successo, ma le critiche nei suoi confronti non si placano.