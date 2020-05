"Il Coronavirus durerà ancora 2 anni. Il 70% della popolazione sarà contagiato"

MINNEAPOLIS (Stati Uniti) - "Il Coronavirus perdurerà ancora 18-24 mesi, fin quando il 60-70% della popolazione mondiale sarà contagiato. Il vaccino aiuterà, ma non arriverà in tempi brevi: non prima di una non precisata data nel 2021". È questa la previsione del 'Center for Infectious Disease Research and Policy' dell'Università del Minnesota, confermata alla Cnn dal direttore del Cidrap, Mike Osterholm ("L'idea che finirà presto sfida la microbiologia") e da un altro autore dello studio, Marc Lipsitch ("L'immunità di gregge si sviluppa gradualmente nella popolazione").

