Zingaretti: "Da giugno sperimentazione vaccino sull'uomo allo Spallanzani"

"Una notizia che dà speranza. Da giugno lo Spallanzani inizia la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il Covid. Dalla regione Lazio investiti 5 milioni di euro per questa ricerca che continueremo a sostenere". Con queste parole, sul suo account Twitter, Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, annuncia a giugno l'inizio della sperimentazione per la realizzazione di un vaccino per il Coronavirus.

