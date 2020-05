Coronavirus, il sangue di San Gennaro si è sciolto a porte chiuse

NAPOLI - Il miracolo di San Gennaro si è ripetuto. Lo ha annunciato alle 19:04 l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. "Un segno di predilezione e benevolenza nel tempo del coronavirus per la nostra Campania e per l'Italia intera" ha detto Sepe in un Duomo insolitamente deserto a causa del rischio contagio che ha imposto lo svolgimento del rito a porte chiuse, spiegando che al momento dell'apertura della cassaforte il sangue del patrono di Napoli era già sciolto. Alla cerimonia era presente anche il sindaco, Luigi de Magistris.