De Magistris a De Luca: "Cinghialoni? Risparmi il cattivo gusto"

"Non si comprende il perché da soli non si possa correre e non si comprende neanche questa discriminazione messa in atto nei confronti di donne e sportivi". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito al passaggio riservato nella suo intervento su Fb ieri dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ai podisti ("non dovete immaginare che vadano a fare footing le belle ragazze toniche della pubblicità, con fuseaux aderenti, che riconciliano con la natura, no. Ma io ho trovato che andavano a correre dei vecchi cinghialoni della mia età..."); nell'ultima ordinanza regionale la corsa in Campania è vietata. "In questo momento di crisi, chi rappresenta le Istituzioni dovrebbe risparmiare il cattivo gusto", ha sottolinea il sindaco.