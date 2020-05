L'autocertificazione non serve più in alcuni casi: ecco quali sono

ROMA - Parte ufficialmente la "Fase 2" e con essa anche le nuove regole da rispettare. Tra queste rimane quella di essere muniti di autocertificazione per gli spostamenti (consentiti soltanto per quattro motivi: lavoro, visite mediche, assoluta urgenza, visite ai congiunti), ma solo per alcuni di questi e in determinate circostanze. Con la riapertura di molte aziende e uffici, d'altronde, saranno molte di più le persone in circolazione ed è proprio per questo che il Viminale nella sua circolare diramata ieri ha sollecitato le persone al buon senso, rispettando il "divieto di assembramento", e chi effettua i controlli a "valutare i casi con prudente ed equilibrato apprezzamento".

Scarica la nuova autocertificazione

Autocertificazione, quando non occorre

Il modulo non occorrerà per andare al lavoro, visto che in questi casi sarà sufficiente esibire il tesserino o la tessera dell'azienda. Resta invece obbligatoria l'autocertificazione per giustificare visite mediche e pure le visite ai congiunti. Per quest'ultime dovrà essere indicato il grado di parentela, ma non il nome della persona al fine di tutelarne la privacy.