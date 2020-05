Coronavirus, Fontana: "Arcuri ha mandato i tamponi, ma ha scordato i reagenti"

"Il commissario Arcuri ha mandato tanti tamponi, ma ha dimenticato di allegare i reagenti. I tamponi sono l'oggetto materiale con cui si raccoglie da gola e naso quanto deve essere sottoposto ad esame. Se non ci sono i reagenti è fine a se stesso". Lo ha detto, parlando a Sky Tg24, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando dichiarazioni del commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, secondo cui in Lombardia è stato inviato un alto numero di tamponi. Rispondendo alla domanda se avesse parlato con il commissario di questo tema, Fontana ha risposto: "No, ma speriamo che presto arrivino. Noi stiamo andando avanti come sempre con le nostre gambe, stiamo aumentando in maniera consistente il numero dei tamponi che riusciamo a processare quotidianamente".

