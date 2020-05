Coronavirus, Trump: "Vaccino? Non serve, virus andrà via senza"

Il coronavirus "se ne andrà via senza un vaccino". Lo ha detto Donald Trump in un evento con i parlamentati repubblicani, durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi in Usa, aumentando ad almeno 95.000 la stima sul numero dei morti. Lo scrivono i media americani. Intanto il virus si avvicina sempre di più al presidente americano: dopo le notizie del contagio di un suo 'valletto' e della portavoce del vice presidente Mike Pence, adesso è la volta dell'assistente personale di Ivanka Trump, figlia e consigliere dell'inquilino della Casa Bianca. Secondo quanto riporta la Cnn online, che cita una fonte anonima informata dei fatti, l'assistente personale di Ivanka Trump non mostrava alcun sintomo quando è stata testata per precauzione e lavora da casa da quasi due mesi. La figlia del presidente e suo marito, Jared Kushner, sono stati testati ieri e sono risultati negativi. Lo stesso Trump ha confermato ieri che la portavoce del suo vice - Katie Miller - è risultata positiva al test, mentre uno dei 'valletti' personali del presidente è risultato positivo giovedì. Miller è la a moglie del consigliere presidenziale Stephen Miller, stretto collaboratore di Trump e autore di gran parte dei suoi discorsi.