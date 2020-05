Coronavirus, è boom di Covid-party: feste organizzate per contagiarsi e diventare immuni

ROMA - Si chiamano Covid-party e sono delle vere e proprie feste organizzate per infettarsi e sviluppare gli anticorpi. Negli Stati Uniti, principalmente nello stato di Washington, persone sane si ritrovano e si mischiano con persone che hanno contratto il virus. A lanciare l'allarme le autorità locali. "È inaccettabile ed irresponsabile - ha commentato Meghan DeBolt, direttrice dell'assessorato alla Sanità della contea di Walla Walla - esporsi deliberatamente ad un contagio è rischioso per chi lo fa e per gli altri". In realtà, in America non si tratterebbe di una pratica sviluppata solo in questa circostanza. Alcuni, infatti, ricordano le cosiddette "feste della varicella", party nei quali le mamme portavano i loro figli per farli venire a contatto con altri bambini che avevano la malattia. I Covid-party si sono diffusi principalmente da quando le autorità sanitarie di tutto il mondo hanno cominciato a considerare l'idea dei passaporti d'immunità, il documento che certificherebbe l'assenza di rischio di contagio della persona che lo possiede. E che quindi consente a coloro che sono risultati positivi al virus e poi guariti di viaggiare o di tornare a lavoro più velocemente.

L'appello dei Centers for Disease Control and Prevention

Sulla vicenda sono intervenuti anche i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'ente federale che si occupa della salute pubblica negli Stati Uniti. Questi sottolineano come solitamente i giovani che si espongono al contagio nella maggior parte dei casi non hanno bisogno di un ricovero in ospedale per guarire, ma il rischio è che si infettino persone più vulnerabili mettendo quindi a repentaglio la loro.