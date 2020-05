Coronavirus, con il plasma mortalità ridotta dal 15% al 6%

Mortalità più che dimezzata, scesa da una media del 15% al 6%: sono incoraggianti i primi risultati ottenuti dalla sperimentazione condotta in Lombardia sotto la guida del Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova, utilizzando il plasma ricco di anticorpi delle persone guarite dal Coronavirus. Tanto che adesso si prevede di estendere la sperimentazione e di incoraggiare le donazioni da chi ha superato la malattia. Sebbene questo risultato sia preliminare e relativo a 46 pazienti, è una prova di principio che ha già destato un grande interesse in tutta Italia, dal Piemonte al Veneto fino alle Marche e alla Toscana, che con lo studio 'Tsunami' è diventata capofila della sperimentazione nazionale; il protocollo di ricerca italiano ha suscitato anche l'interesse degli Stati Uniti, che lo hanno adattato alla realtà americana. "È stata aperta una strada", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati. Questi ultimi sono pubblicati al momento sul sito ArXiv, che ospita gli articoli in attesa di revisione scientifica, e giovedì i ricercatori prevedono di sottoporli a una rivista scientifica internazionale per la pubblicazione.

