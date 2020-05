Coronavirus, è guarita la donna più anziana di Spagna: ha 113 anni

OLOT (Spagna) - Una donna di 113 anni, la più anziana della Spagna, è guarita dal Covid-19 in una casa di riposo in cui sono morti diversi residenti contagiati dal Coronavirus. "Ha superato la malattia e sta andando molto bene", ha detto all'Afp un responsabile della struttura. Maria Branyas, questo il nome della donna, aveva contratto la malattia in forma lieve il mese scorso nella casa di riposo dove ha vissuto per vent'anni, nella città di Olot, a cento chilometri a nord di Barcellona.

