Coronavirus, 172 morti e 1.402 nuovi positivi oggi in Italia

ROMA - Continua la tendenza al ribasso nei numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia come emerge dal bollettino odierno della Protezione Civile: i morti oggi sono 172, per un totale di 30.911 decessi dall'inizio dell'emergenza nel nostro Paese. Sono 1.402 invece i nuovi positivi. Il numero totale di attualmente positivi è di 81.266, con una decrescita di 1.222 assistiti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 836. Tra gli attualmente positivi 952 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 12.865 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 674 pazienti rispetto a ieri e 67.449 persone, pari all’83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. I tamponi eseguiti totali sono 2.673.655.

Coronavirus, morti e malati per regione in Italia

Secondo i dati della Protezione Civile i morti sono, in Lombardia, 15.116 (+62), Piemonte 3.428 (+28), Emilia-Romagna 3.885 (+18), Veneto 1.686 (+20), Toscana 959 (+9), Liguria 1.301 (+8), Lazio 566 (+4), Marche 969 (+5), Campania 393 (+1), Provincia autonoma di Trento 445 (+2), Puglia 456 (+5), Sicilia 261 (+4), Friuli Venezia Giulia 313 (+1), Abruzzo 370 (+4), Provincia autonoma di Bolzano 290 (+0), Umbria 71 (+0), Sardegna 120 (+0), Valle d'Aosta 140 (+1), Calabria 93 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

Gli attualmente positivi in Italia sono invece 30.675 in Lombardia (+264), 13.184 in Piemonte (-154), 6.801 Emilia-Romagna (-239), 5.190 in Veneto (-270), 3.841 in Toscana (-232), 2.779 in Liguria (-65), 4.273 nel Lazio (-21), 3.208 nelle Marche (-19), 1.877 in Campania (-32), 667 nella Provincia autonoma di Trento (-68), 2.421 in Puglia (-123), 1.911 in Sicilia (-151), 801 in Friuli Venezia Giulia (-29), 1.548 in Abruzzo (-61), 437 nella Provincia autonoma di Bolzano (-10), 109 in Umbria (+1), 506 in Sardegna (-5), 104 in Valle d'Aosta (-3), 568 in Calabria (0), 140 in Basilicata (-2), 226 in Molise (-3).