Coronavirus, in Francia 348 morti in 24 ore

PARIGI (FRANCIA) - Si sono registrati 348 decessi in 24 ore a causa del Coronavirus in Francia nel secondo giorno di riapertura. Il numero totale delle vitime sale a 26.991. Sono i dati della direzione generale della Sanità: 17.003 persone sono morte negli ospedali (+183) e 9.988 nelle case di cura (+165). Con questo numero di decessi, la Francia supera di poco la Spagna per numero di vittime legate al Coronavirus e si colloca al quarto posto, dopo Regno Unito e Italia, nella macabra classifica mondiale guidata dagli Stati Uniti.

