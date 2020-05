Coronavirus, a Bologna una campagna per promuovere uso della bicicletta

BOLOGNA - 'Installa l'antivirus', 'Dai Aria', 'Dagli dei metri' e per tutti 'Scegli la bici!': sono gli slogan che caratterizzano l'avvio della campagna di comunicazione '#andràtuttinbici' e che da ieri compaiono a Bologna sulle fiancate di 48 autobus, in 15 grandi cartelloni stradali posti ai principali snodi della città e sui manifesti di cento bacheche. Testimonial dell'iniziativa è lo scrittore Enrico Brizzi, che ha contribuito alla campagna donando un suo racconto sul rapporto tra la città e la bicicletta. '#andràtuttinbici' è l'iniziativa promossa dalla Consulta Comunale della Bicicletta per raccontare i vantaggi della mobilità attiva 'post Coronavirus': spostarsi in bici garantisce il distanziamento sociale, fa bene alla salute, rafforza le difese immunitarie, mantiene l'aria pulita. Favorisce inoltre la vita all'aria aperta, concede più tempo per se stessi e permette di ricostruire relazioni interrotte dalla quarantena.

