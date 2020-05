"Il Coronavirus al mare? Ecco cosa succederà"

ROMA - "Sì al bagno al mare, il Coronavirus non si trasmette con l'acqua". Nicola Petrosillo, direttore del dipartimento clinico e di ricerca delle Malattie Infettive dell'ospedale Spallanzani, nel corso di una video conferenza, ha spiegato: "Anche se un infetto dovesse fare il bagno poi disperderebbe il virus nell'acqua. Nel mare tutto si diluisce. Naturalmente meglio non nuotare faccia a faccia con un'altra persona, ma l'acqua di mare non è di per sé un veicolo di infezione".

Inail e Iss hanno indicato le modalità per far ripartire in sicurezza i lidi balneari: prenotazione e contactless o prepagamenti usl web, percorsi differenziati di entrata e uscita, dove possibile. Tra i fruitori deve restare sempre almeno un metro, ma la distanza minima tra le file degli ombrelloni deve essere pari a 5 metri e tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri. Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 2 metri; alle distanze, ovviamente, si può derogare nello stesso nucleo familiare o tra conviventi. Anche senza ombrelloni, tra sdraio e lettini dovrà essere garantita la distanza di due metri. Va vietato l'uso promiscuo delle cabine, così come l'utilizzo delle piscine e tutte le pratiche ludiche e sportive. Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni. Gli utenti comunque dovranno indossare la mascherina dall'arrivo al raggiungimento della propria postazione e così al ritorno, e le dovve devono essere all'aperto.