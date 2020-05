Coronavirus, multe da 500 euro per chi butta mascherine e guanti

ROMA - Multe fino a 500 euro per chi abbandona guanti e mascherine usate per strada. È quanto prevede un'ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi contro l'abbandono dei dispositivi di protezione individuale monouso. Questi rifiuti, così come previsto dalle norme, devono essere conferiti nei contenitori della raccolta indifferenziata. "In questi mesi di emergenza sanitaria legata al Coronavirus - dice Raggi - i nostri operatori ecologici hanno segnalato più volte di dover raccogliere guanti e mascherine usati, buttati per terra da persone incivili. Un comportamento vergognoso che, grazie a questo provvedimento, sarà duramente sanzionato", sottolinea la sindaca.

