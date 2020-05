"Il Coronavirus si trasmette meglio a questa temperatura..."

LANZHOU (Cina) - "Il Coronavirus ha maggiori probabilità di diffondersi in luoghi con temperature comprese tra i 41 e i 51 gradi Fahrenheit (cioè tra i 5 e i 15 gradi Celsius)": è quanto affermato dall'Università di Lanzhou, che ha condotto una ricerca volta a comprendere l'ambiente in cui l'agente patogeno del Covid-19 potrebbe sopravvivere (e trasmettersi) più facilmente. L'équipe, pertanto, mette in guardia il mondo (e, soprattutto, Cina, Russia e gran parte di Europa, Stati Uniti, Australia e Sud America) circa una possibile seconda ondata del virus nel prossimo autunno. Secondo l'ateneo asiatico, più della metà dei contagi sarebbe avvenuta alle suddette temperature, specificando inoltre come l'umidità influisca nella velocità di trasmissione: "Circa il 73,8% dei casi diagnosticati era concentrato in regioni con un'umidità assoluta tra i 3 e i 10 grammi per metro cubo", era precedentemente emerso da uno studio dell'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

