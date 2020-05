L'Oms: "Il Coronavirus gira ancora, prepararsi a nuove ondate"

"Il Coronavirus non se ne è andato e con l'intensificarsi degli spostamenti delle persone bisogna prepararsi a nuove ondate che si propagheranno molto velocemente". È l'avvertimento che arriva da David Navarro, inviato speciale dell'Oms, intervenuto al programma della Bbc "Radio's 4 Today". Secondo l'istituto in vista dell'allentamento delle restrizioni bisognerà continuare ad osservare il distanziamento fisico il più possibile, e isolarsi immediatamente in caso di infezione.

Brusaferro: "I dati fanno prevedere una seconda ondata di Coronavirus"