India, scimmie rubano campioni per test Coronavirus

Un gruppo di scimmie ha attaccato un tecnico di laboratorio ed è scappato via con dei campioni di test relativi a pazienti potenzialmente infetti da Coronavirus. E' successo a Meerut, in India, come riporta Times of India.

Allarme

E' scattato subito l'allarme perché il timore è che gli animali possano trasportare la "refurtiva" in aree densamente popolate, favorendo la diffusione del virus. Secondo le prime ricostruzioni, durante l'attacco una scimmia ha rotto un campione. Mentre un'altra è stata vista (e filmata), in seguito. mentre su un albero masticava il kit per collezionare i campioni per il test Covid-19.